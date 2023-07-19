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НовостиНедвижимость19 июля 2023 14:19

В Волгограде 20 июля электричество отключат в одном районе

Без света останутся жители западной части города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В четверг без электричества частично останется один район Волгограда

В четверг без электричества частично останется один район Волгограда

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в четверг не обойдется без плановых отключений электричества. Правда, они будут малочисленными. Из-за ремонта и профилактики электрооборудования без света частично останется один район. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 20 июля электроснабжения временно не будет в Дзержинском районе.

С 9.00 до 17.00 свет отрубят на ул. Полины Осипенко, 52-84, 58а, 81, ул. Узбекской, 50-96, 39-91, ул. Новосельской, 23-65, 58-62.