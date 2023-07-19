В Волгограде пенсионерка перевела лжебанкиру 6 млн рублей

Полиция ищет мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

73-летняя пенсионерка из Дзержинского района Волгограда отдала телефонным аферистам все свои сбережения - 6 миллионов рублей. Доверчивая волгоградка поверила телефонному мошеннику, который названивал ей в течение двух недель. Преступник представился лжебанкиром и стал уговаривать перечислить средства на якобы «безопасный счет».

- В общей сложности пенсионерка перечила на указанные мошенником счета три с половиной миллиона рублей, еще два с половиной миллиона она передала лично приехавшему к ней незнакомцу, представившемуся сотрудником банка, - уточнили в полиции региона.

Лишь потом пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Она обратилась в отдел полиции. Стражи порядка призывают жителей сохранять бдительность, не доверять незнакомым людям и в случае вопросов обращаться в банк.