Суд вступился за волгоградца, купившего вещи на сайте ЦУМ из-за сбоя в 846 раз дешевле

Дело будет снова рассматривать суд первой инстанции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Верховный суд вступился за жителя Волгограда, который на сайте ЦУМ купил брендовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости. Мужчине улыбнулась удача из-за технического сбоя.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой определения судебной коллегии по гражданским делам, волгоградец нашел очень низкие цены на люксовые товары. Он купил 19 предметов гардероба известных брендов, в том числе Hugo и Dolce&Gabbana. Самая дорогая вещь стоила всего лишь 129 рублей – неслыханное счастье. Всего же Станислав Анохин заплатил 2787 рублей.

Однако купленную одежду мужчина не получил. Магазин сослался на технический сбой и вернул деньги. С этим житель Волгограда был не согласен и обратился в суд, чтобы ему все-таки доставили вещи.

- Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, - отмечается в определении Верховного суда.

Так что магазин не имеет права изменить цену, указанную при оформлении, в одностороннем порядке. Верховный суд РФ поддержал волгоградца. Дело было направлено в суд первой инстанции – в Дзержинский районный суд. Судебное заседание состоится 10 августа.

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