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НовостиОбщество19 июля 2023 13:25

Суд вступился за волгоградца, купившего вещи на сайте ЦУМ из-за сбоя в 846 раз дешевле

Житель Волгограда приобрел 19 брендовых предметов гардероба за копейки
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Дело будет снова рассматривать суд первой инстанции

Дело будет снова рассматривать суд первой инстанции

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Верховный суд вступился за жителя Волгограда, который на сайте ЦУМ купил брендовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости. Мужчине улыбнулась удача из-за технического сбоя.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой определения судебной коллегии по гражданским делам, волгоградец нашел очень низкие цены на люксовые товары. Он купил 19 предметов гардероба известных брендов, в том числе Hugo и Dolce&Gabbana. Самая дорогая вещь стоила всего лишь 129 рублей – неслыханное счастье. Всего же Станислав Анохин заплатил 2787 рублей.

Однако купленную одежду мужчина не получил. Магазин сослался на технический сбой и вернул деньги. С этим житель Волгограда был не согласен и обратился в суд, чтобы ему все-таки доставили вещи.

- Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, - отмечается в определении Верховного суда.

Так что магазин не имеет права изменить цену, указанную при оформлении, в одностороннем порядке. Верховный суд РФ поддержал волгоградца. Дело было направлено в суд первой инстанции – в Дзержинский районный суд. Судебное заседание состоится 10 августа.

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