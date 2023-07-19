В Камышине простились с погибшим в СВО добровольцем Алексеем Мамедовым

Алексей погиб смертью храбрых. ФОТО: телеграм-канал Администрация Камышина

В городе Камышине Волгоградской области простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции 26-летним Алексеем Мамедовым. Об этом сообщили в администрации Камышина.

- Алексей Эльханович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - гласит пост в телеграм-канале мэрии города.

Алексей Мамедов добровольно отправился на защиту на фронт, погиб не дожив до своего 27-летия. Похоронили бойца 19 июля на родине, в Камышине.

«КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Мамедова. Светлая память герою!