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НовостиОбщество19 июля 2023 13:07

В Камышине простились с погибшим в СВО добровольцем Алексеем Мамедовым

Камышанина похоронили на родной земле
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Алексей погиб смертью храбрых. ФОТО: телеграм-канал Администрация Камышина

Алексей погиб смертью храбрых. ФОТО: телеграм-канал Администрация Камышина

В городе Камышине Волгоградской области простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции 26-летним Алексеем Мамедовым. Об этом сообщили в администрации Камышина.

- Алексей Эльханович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - гласит пост в телеграм-канале мэрии города.

Алексей Мамедов добровольно отправился на защиту на фронт, погиб не дожив до своего 27-летия. Похоронили бойца 19 июля на родине, в Камышине.

«КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Мамедова. Светлая память герою!