В Волгограде полиция проводит проверку после конфликта волонтеров со службой отлова собак

Зоозащитники ворвались в службу отлова собак. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция разбирается в конфликте между зоозащитниками и сотрудниками городского отлова собак, который случился 18 июля в МБУ «Северное». Волонтеры приехали на нескольких машинах в горпитомник и потребовали объяснить, куда пропали 12 щенков, ранее привезенных из Красноармейского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в муниципальную службу с этим вопросом пришли сразу 12 волгоградок, которых волнует судьба бездомных животных.

Как ранее рассказали в мэрии, волонтеры оскорбили работников и озвучили угрозы в их адрес. Однако сами зоозащитники считают себя правыми - они написали заявление в полицию, которая приехала на место конфликта.

- Заявления в полицию поступили как от работников МБУ о незаконном проникновении на территорию, так и от пришедших туда граждан – о проведении проверки и установлении местонахождения животных, - уточнили в полиции региона.

Проводится проверка.