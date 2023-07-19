Волгоград 3 сентября переименуют в Сталинград

Называть Волгоград Сталинградом можно будет называть 10 дней в году Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В календаре прибавился еще один день, когда Волгоград можно будет назвать Сталинградом. Это дата окончания Второй Мировой войны и победы над милитаристской Японией – 3 сентября. Такое решение приняли депутаты Волгоградской городской думы на очередном заседании.

- Этим решением мы отдаём дань уважения и памяти героическим советским солдатам, которые после завершения войны в Европе разгромили войска милитаристской Японии, поставив победную точку во Второй мировой войне, - объяснил всеобщее решение председатель комитета гордумы по местному самоуправлению Иван Никитин.

Напомним, что в календаре уже есть 9 дней в году, когда Волгограду возвращается название Сталинград. Это такие памятные даты как 2 февраля – День окончания Сталинградской битвы, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 мая — День присвоения городу Волгограду почетного звания «город-герой», 9 мая — День Победы, 22 июня — День памяти и скорби, 2 сентября — в День окончания Второй мировой войны, 23 августа — День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией, 19 ноября — День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом и 9 декабря — День Героев Отечества.