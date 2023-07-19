Волгоградцев предупреждают о магнитной буре 20 и 21 июля

Магнитные бури могут вызвать плохое самочувствие. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 19 по 21 июля метеозависимые жители Волгоградской области ощутят на себе влияние довольно сильной геомагнитной бури. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Гисметео, колебания начнутся уже сегодня во второй половине дня. Они будут слабыми, но могут повлиять на самочувствие. К тому же, в регионе при тридцатиградусной жаре возможны дожди и ливни.

В четверг, 20 июля, с девяти утра до вечера буря усилится до пяти баллов. Такие колебания могут стать причиной головных болей и общих недомоганий, стоит внимательнее отнестись к своему состоянию. В пятницу магнитные бури начнутся с самого утра и продержатся до позднего вечера.