Прокуратура обязала администрацию города под Волгоградом отремонтировать водопровод

Прокуратура решит проблемы подачи воды в селе Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В селе Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области администрацию обязали провести капремонт водопроводных сетей. По иску прокуратуры суд возложил на администрацию обязанность провести капитальный, об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Волгоградской области.

- На территории села имеются водопроводные сети протяженностью 17,6 км, которые введены еще в эксплуатацию в 1972 году, износ которых на данный момент составляет практически 100 %, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим, в селе регулярно случались коммунальные аварии. Районная прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении на администрацию Дубовского муниципального района Волгоградской области. Иск прокуратуры удовлетворён в полном объёме.