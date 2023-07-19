Молодую женщину насмерть сбила «Лада» на трассе под Волгоградом

Машина получила повреждения, женщина погибла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Молодая женщина погибла под колесами «Лада 217050» поздним вечером 18 июня. Смертельное ДТП случилось на 867 километре московской федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе. 29-летняя пешеход скончалась на месте, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло в 22.30. Женщина шла в темноте через федеральную трассу без светоотражающих элементов на одежде, когда ее сбил 28-летний водитель «Лады», который ехал в сторону Москвы. От сильного удара пешеход погибла на месте, а автомобиль получил повреждения.

Еще одно ДТП с пешеходом практически в то же время случилось в Дзержинском районе Волгограда. При этом мужчина буквально бросился под колеса иномарки (видео).