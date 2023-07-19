Бросился прямо под колеса: на видео попало ночное ДТП с пешеходом в Волгограде

ДТП случилось поздним вечером на улице Землячки. Скрин видео Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Переходивший дорогу на улице Землячки 48-летний мужчина попал под колеса Hyundai Solaris. Волгоградец словно бросился на приближающуюся машину. Странное ночное ДТП с пешеходом в Дзержинском районе Волгограда попало на видео. Пострадавший мужчина в больнице, сообщили в региональном главке МВД России.

- В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

ДТП на Землячки случилось в 22.37 накануне, 18 июля. Мужчина с рюкзаком за спиной переходил дорогу в неположенном месте. Пропустил машину, пошел, не торопясь. Когда увидел приближающийся Hyundai Solaris, резко побежал на машину. От сильного удара пешехода подбросило в воздух и затем откинуло на газон. Водитель иномарки остановился и бросился на помощь.

В это же время молодая женщина погибла под колесами «Лада 217050» на московской трассе в Иловлинском районе.