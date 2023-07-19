В службу отлова собак в Волгограде ворвалась толпа зоозащитников

Проблема бездомных животных волнует всех, особенно простых горожан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне, 18 июля, в службу отлова бездомных собак в Ворошиловском районе Волгограда ворвалась толпа зоозащитников, высказывая угрозы и оскорблении в адрес ветеринара и других работников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, неизвестные проникли на объект и вошли в служебное помещение. Пришлось вызывать полицию, потому что порядка десяти человек не хотели покидать территорию добровольно.

- Группа лиц покинула территорию режимного объекта только после приезда правоохранительных органов. Сотрудники муниципальной службы отлова написали заявление в районный отдел полиции по Ворошиловскому району с просьбой провести проверку по факту несогласованного проникновения на территорию службы, - уточнили в администрации города.

В мэрии отметили, что все желающие могут оказать помощь горотлову, но по предварительной договоренности. Собаки проходят карантин, с больными животными контакт исключен. Люди могут помогать с уборкой, выгулом питомцев, а также выбрать себе лучшего друга. С будущими владельцами заключается обязательный договор.