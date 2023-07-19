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НовостиОбщество19 июля 2023 6:29

В Волгограде регоператор по вывозу мусора после лишения статуса подал в суд

«Ситиматик» заявил о несогласии с вынесенным решением
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В регионе решили поменять регоператора по вывозу мусора.

В регионе решили поменять регоператора по вывозу мусора.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Ситиматик-Волгоград» намерен через суд добиваться возвращения статуса регионального оператора мусора. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании, заявление о несогласии с позицией комитета природных ресурсов уже подано в соответствующую инстанцию. Напомним, ранее губернатор Волгоградской области назвал ситуацию с вывозом мусора бардаком.

- Систематическое снижение тарифа на услуги регионального оператора на протяжении последних трех лет неизбежно привело к формированию у Ситиматик-Волгоград задолженности перед контрагентами, - по мнению бывшего регоператора именно это привело его к фиаско.

Напомним, волгоградские дворы в последнее время сплошь зарастали мусором. В надзорные и контролирующие органы направили тысячи жалоб, соцсети переполняли фото очередных гниющих свалок. В итоге облкомприроды заявил о многократных нарушениях со стороны регоператора, а также о задолженности. «Ситиматик-Волгоград» лишили статуса с 14 июля 2023 года. С 1 августа к работе приступит другой регоператор.