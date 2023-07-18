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НовостиОбщество18 июля 2023 13:40

В Волгограде открывают 61 точку продажи арбузов и дынь

Сезон бахчевых развалов стартует в середине июля 2023
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Арбузы и дыни можно будет купить во всех уголках города.

Арбузы и дыни можно будет купить во всех уголках города.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде в середине июля 2023 года стартует сезон бахчевых развалов. Муниципалитет утвердил места расположения 61 точки торговли арбузами и дынями. Также приобрести отвечающие требованиям безопасности бахчевые волгоградцы могут на рынках и сельхозярмарках, сообщили в мэрии.

- Все площадки включены в схему размещения нестационарных торговых объектов и отвечают действующим нормативам. Контроль за деятельностью точек осуществляется надзорными органами, - рассказали в администрации Волгограда.

На арбузы и дыни у продавцов должны быть медкнижки, документы на торговлю, а также подтверждающие качество и безопасность продукции. Затребовать их может каждый покупатель. Лежать на земле бахчевые не должны ни в коем случае, вокруг должно быть чисто. Кроме того, арбузы и дыни нельзя надрезать даже по вашей просьбе.

Бахчевые развалы в июле откроются во всех районах Волгограда. Большинство будет в давно привычных местах. Так, в Тракторозаводском районе их будет сразу 17, в Кировском – 11, на Красном и в Советском – по 7, в центре - 6. Меньше всего в Дзержинском – 5 точек, Дзержинском и Красноармейском – по 4.