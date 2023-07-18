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НовостиОбщество18 июля 2023 13:16

Волгоградцам показали концепцию благоустройства территории перед ТЮЗом

Для пассажиров скоростного трамвая сделают спуски к станциям
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Проект благоустройства территории у ТЮЗа. Фото: мэрия.

Проект благоустройства территории у ТЮЗа. Фото: мэрия.

18 июля администрация Волгограда показала концепцию благоустройства общественной территории перед Театром юного зрителя, который тоже сейчас реконструируют.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, подрядчик приведет в порядок тротуарную зону по периметру ТЮЗа. Для пассажиров скоростного трамвая оубстроят спуски в подземные станции. А по пути будет стоять парковая мебель для отдыха горожан.

Отметим, что в этом году проходит комплексное преображение Рабоче-Крестьянской в границах от Астраханского моста до Базисной. Кстати, путепровод тоже будут снова ремонтировать, только через пару лет.

- Одновременно выполняется благоустройство зеленой зоны в границах улиц Калинина и Иркутской, прилегающей к тротуарам. Ход всех работ на объекте находится на контроле, - уточнили в городской администрации.