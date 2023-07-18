На трассе под Волгоградом фура устроила массовую аварию

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 18 июля в Волгоградской области произошла массовая авария. На трассе в Дубовском районе столкнулись 3 автомобиля, в том числе фура. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на 561 километре автодороги Р-228 водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную дистанцию и ударил ехавший в попутном направлении Renault Logan. Легковушка от удара отбросило на Hyundai, а затем она вылетела в кювет.

Медицинская помощь была оказана водителю Renault, а также двум детям, которые находились в перевернувшейся иномарке. К счастью, госпитализация не потребовалась.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- Перевозка несовершеннолетних осуществлялась с использованием специальных детских удерживающих устройств, - отметили в региональной полиции.

Известно, что все 3 машины ехали через Волгоградскую область транзитом. На месте аварии работает экипаж ДПС. Движение по трассе затруднено не было.