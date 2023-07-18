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НовостиОбщество18 июля 2023 12:39

В Волгограде 7 участников СВО наградили медалями «За отвагу»

Награждение по традиции состоялось в музее-панораме «Сталинградская битва»
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Медаль "За отвагу". ФОТО: музей-заповедник "Сталинградская битва"

Медаль "За отвагу". ФОТО: музей-заповедник "Сталинградская битва"

Сегодня, 18 июля, в Волгограде наградили семерых бойцов, принимавших участие в специальной военной операции. В торжественной обстановке герои получили медали «За отвагу». Об этом сообщает пресс-служба музея-панорамы «Сталинградская битва», где прошло награждение.

Медали «За отвагу» получили Павел Анфиловьев, Николай Ионов, Дмитрий Каражелясков, Григорий Мельников, Денис Оводов, Андрей Рожков и Сергей Бочаров. Большинство бойцов отправились в зону проведения специальной военной операции добровольцами.

Ордена бойцам вручили заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.