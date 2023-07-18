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НовостиПроисшествия18 июля 2023 11:28

Житель Волгограда заработал 14 млн рублей на незаконных банковских операциях

На 40-летнего мужчину завели уголовное дело по двум статьям
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бизнесмен зарегистрировал на подставных лиц шесть фиктивных коммерческих организаций.

Бизнесмен зарегистрировал на подставных лиц шесть фиктивных коммерческих организаций.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи расследуют уголовное дело 40-летнего жителя Волгограда, который незаконно открыл 6 фиктивных фирм и заработал 14 миллионов рублей на незаконной банковской деятельности. Мужчину обвиняют по двум статьям, сообщили с СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2017 по 2022 годы бизнесмен зарегистрировал на подставных лиц шесть фиктивных коммерческих организаций. По их реквизитам он занимался переводами и обналичиванием денег за вознаграждение. В контролирующие органы делец отправлял отчетность с недостоверными сведениями. Так, на незаконных банковских операциях волгоградцу удалось заработать более 14 миллионов. Но на него вышли следователи СКР и отдел ЭБиПК регионального главка МВД.

Окончания следствия и суда фигурант ждет под стражей.