Житель Волгограда заработал 14 млн рублей на незаконных банковских операциях

Бизнесмен зарегистрировал на подставных лиц шесть фиктивных коммерческих организаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи расследуют уголовное дело 40-летнего жителя Волгограда, который незаконно открыл 6 фиктивных фирм и заработал 14 миллионов рублей на незаконной банковской деятельности. Мужчину обвиняют по двум статьям, сообщили с СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2017 по 2022 годы бизнесмен зарегистрировал на подставных лиц шесть фиктивных коммерческих организаций. По их реквизитам он занимался переводами и обналичиванием денег за вознаграждение. В контролирующие органы делец отправлял отчетность с недостоверными сведениями. Так, на незаконных банковских операциях волгоградцу удалось заработать более 14 миллионов. Но на него вышли следователи СКР и отдел ЭБиПК регионального главка МВД.

Окончания следствия и суда фигурант ждет под стражей.