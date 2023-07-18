19 июля в Волгоградской области будут грозы и сильный ветер

В среду в регионе снова будут дожди. Фото: Игорь БУЛАТОВ

После жаркого вторника жителей Волгоградской области ждет изменчивая погода в среду: 19 июля синоптики обещают грозы и дожди при тридцатиградусной жаре. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ЦГМС, в этот день ожидается прохождение очередного атмосферного фронта.

Ветер снова усилится до 20 метров в секунду. хотя многие жители уже привыкли к таким порывам. Несмотря на то, что дневная температура достигнет почти тридцати градусов, ночью будет прохладно. По северу региона возможно похолодание до 9 градусов. В Волгограде ночью ожидается +17...+19, днем +26...+28 тепла.

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