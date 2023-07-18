На юге Волгограда появится новая остановка общественного транспорта

Новую остановку автобусы и маршрутки будут делать на Лазоревой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На юге Волгограда вскоре появится новая остановка общественного транспорта на улице Лазоревой. Называться она будет «ЖК «Импульс» и расположится в Кировском районе на пересечении Лазоревой с улицей Надымской. Соответствующее распоряжение опубликовал департамент городского хозяйства администрации города, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению от 14 июля 2023 года, новую остановку должны внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок и в реестр остановочных пунктов. В свою очередь МУП «ВПАТП №7» добавит «ЖК «Импульс» в маршрутную документацию своих автобусов. То же рекомендовали сделать и ООО «Волгоградский автобусный парк».

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Изменения официально внесли в документ планирования регулярных перевозок (подробнее).