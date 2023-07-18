В Волгоградской области около 10 тыс. мальков стерляди выпустили в Волгу

В Волгу выпустили около 10 тысяч осетровых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде специалисты природоохранной прокуратуры провели мероприятия по зарыблению реки Волги. В воду выпустили в реку около 10 тысяч экземпляров специально выращенной молоди стерляди. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную межрайонную природоохранную прокуратуру.

Мальков выпустили в Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах, а также на левом берегу острова Сарпинский. В мероприятии приняли участие также сотрудники регионального отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства, Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Местные жители не раз отмечали, что в реке действительно острая нехватка рыбы. К примеру, в Краснооктябрьском районе волгоградцы видели только маленьких рыбешек по весне.