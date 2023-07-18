Две лжецелительницы украли у 79-летней волгоградки 180 тысяч рублей

Полицейские разыскивают лжецелительниц Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде в полицию обратилась 79-летняя жительница Красноармейского района, которую обманули незнакомки. Они представились целительницами, которые способны снять порчу.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 17 июля на улице Российской к пенсионерке подошли две женщины. Они поинтересовались здоровьем волгоградки и сказали, что ее заболевания связаны с наложенной порчей. Чтобы ее снять, нужно провести ритуал над деньгами. Пожилую женщину убедили вынести накопления. В итоге аферистки забрали 180 тысяч рублей и убежали.

Фоторобот одной из подозреваемых. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обманутая пенсионерка запомнила, как выглядели мошенницы. Одной из них был составлен фоторобор.

- Разыскиваются: женщина славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темного цвета. Одета: брюки светлого цвета, кофта темного цвета; женщина славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 160 см, среднего телосложения. Одета: платье темного цвета, шляпа, - отметили в региональном Главке МВД.

Волгоградцев, которые видели похожих по описанию женщин, просят обратиться в полицию.