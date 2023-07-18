В Волгоградской области подполковника полиции будут судить за взятку

Уголовное дело передали в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинение на бывшего заместителя начальника МВД России – начальника следственного отделения ОМВД России по городу Михайловка. Алексей Тимошенко обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, с 28 марта по 3 апреля 2023 года замначальника полиции Михайловки получил взятку в 180 тысяч рублей.

- Денежные средства предназначались за принятие предусмотренных законодательством мер по возмещению ущерба в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), - отметили в прокуратуре.

Получение взятки выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального Главка МВД. Вину экс-полицейский полностью признал. Прокурор Волгоградской области утвердил обвинительное заключение. Материалы уголовного дела были направлены в Михайловский районный суд. Подполковник юстиции будет ожидать суда под домашним арестом.

После служебной проверки Алексей Тимошенко был уволен из МВД.

Напомним, ранее в Волгоградской области направили в суд материалы уголовного дела на бывшего комбата ДПС, который сливал данные из базы МВД и крышевал фуры жены. А в Волгограде после скандала с поездкой певицы Анет Сай в полицейской машине в аэропорт своих должностей лишились начальник областной Госавтоинспекции Александр Степанов и заместитель начальника УМВД по городу Волгограду Алексей Климов.