Истошные крики и плач: под Волгоградом стая бродячих собак искусала 12-летнюю девочку во время съемки видео

Псы набросились на подростка всей стаей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Стая бродячих собак напала на 12-летнюю девочку в поселке Новый Рогачик Городищенского района в тот момент, когда она снимала видео. Кадры с истошными криками и плачем разлетелись по соцсетям. После нападения на школьницу следователи СУ СКР по Волгоградской области организовали доследственную проверку, сообщили в ведомстве.

- Происшествие случилось 11 июля текущего года, когда девочка проходила мимо детской площадки на улице Озерной. В результате нападения собак подростку была причинена травма ноги, в связи с чем школьнице потребовалась медицинская помощь, однако госпитализация не потребовалась, угрозы жизни и здоровья нет, - рассказали следователи.

Момент нападения стаи бродячих собак подросток сняла на свой телефон. Она писала видео, когда все произошло. В какой-то момент на школьницу бросилась с лаем одна собака. Псину удалось отогнать громким криком. После на девочку набросилась вся стая. Собаки прокусили ей левую голень.

По словам местных жителей, это уже не первое нападение собак на людей возле детской площадки. Но местные власти оказались бессильны против псов.