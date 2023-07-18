Волгоградский губернатор провел встречу с коллегой из иранской провинции Мазандаран

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоград прибыла официальная делегация и представители бизнеса иранской провинции Мазандаран. Стороны обсуждают продолжение взаимодействия, реализацию обозначенных на ПМЭФ-2023 договоренностей, увеличение товарообмена между регионами. Эти вопросы были и на повестке рабочей встречи, которую 18 июля провели губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор провинции Мазандаран Сейед Махмуд Хоссейнипур. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе областной администрации.

- Волгоградскую область и провинцию Мазандаран связывают по-настоящему дружеские и партнерские отношения. И мы понимаем, что есть хорошая возможность для их укрепления, особенно если взять реализацию масштабного инвестиционного межгосударственного проекта «Север - Юг», - заявил Андрей Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области

В числе направлений, которые регионы могут развивать в рамках взаимодействия. В их числе туризм, обмен образовательными программами, транспортно-логистические проекты. Губернаторы двух регионов уверены, что Волгоградская область и Мазандаран могут стать ключевыми во взаимодействии Ирана и России.

Вопросы сотрудничества также были рассмотрены на круглом столе в областном комитете экономической политики и развития с участием бизнес-миссии из провинции Мазандаран. Кроме того, гости посетили несколько волгоградских предприятий.

Напомним, двустороннее сотрудничество Волгоградской области и провинций Ирана действует с 2015 года.