Волгоградцев приглашают на дегустации, мастер-классы и ярмарку еды и вина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 и 23 июля 2023 года в Волгограде пройдет большой фестиваль еды и вина. На стадионе «Волгоград Арена» проведут форум «Волга-Дон Агро Фест» и «Волга-Дон Вин Фест». Фермеры представят свою продукцию на самой большой ярмарке, можно будет купить вина, продукты, сыры и деликатесы, а также посетить винные мастер-классы и дегустации.

Форум «Волга-Дон Агро Фест» в Волгограде будет работать 22 июля 2023 года. Здесь гостей ждет не только ярмарка, крафтовая гастрономия, но и туристические путеводители, концерт. Вход будет свободным.

Попасть на фестиваль и ярмарку российских вин «Волга-Дон Вин Фест» в Волгограде можно будет 22 и 23 июля 2023 года. Вход в ВИП-фойе стадиона «Волгоград Арена» – только с 12 до 15 часов и только по билетам, которые обойдутся от 1000 до 2000 в зависимости от дня. Есть и ограничение по возрасту – 18+. Пока купить билеты можно на сайте, в день феста – в кассе. Отдельно по 500 рублей обойдутся билеты на винные мастер-классы, которые пройдут на одной из площадок фестиваля 22 июля 2023 в 11.30, 13.15, 15.00 и в 16.45. Есть и бесплатные мастер-классы, на которые можно попасть по входным билетам. На каждом будет дегустация.