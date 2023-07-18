Ребенок и взрослый пострадали в вылетевшей в кювет «Ладе» в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

17 июля в Быковском районе Волгоградской области ребенок и взрослый пострадали в ДТП. Авария произошла на трассе «Самара – Пугачев - Энгельс - Волгоград». Мужчина за рулем «ВАЗ-21103» выехал на правую обочину, не справился с управлением. Машину выкинуло на встречку, а затем она опрокинулась в кювет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Травмы получили 4-летняя девочка и 32-летний водитель «десятки». Скорая помощь доставила их в больницу.