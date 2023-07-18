В 2023 году 2053 жителя Волгоградской области укусили клещи

Только за неделю насекомые напали на 110 человек Фото: Артем ЛЕНЦ

С начала 2023 года клещи напали на 2053 жителя Волгоградской области. Только за последнюю неделю насекомые укусили 110 человек. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе в региональном Роспотребнадзоре, клещи переносят опасные заболевания, такие как КГЛ, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия.

- В настоящее время зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди населения Волгограда, Камышинского, Суровикинского и Урюпинского районов и один завозной случай клещевого вирусного энцефалита из Челябинской области, - рассказали в ведомстве.

Специалисты проводят мероприятия, предотвращающие распространение заболеваний в результате укусов клещей.