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НовостиОбщество18 июля 2023 6:56

В 2023 году 2053 жителя Волгоградской области укусили клещи

Только за неделю насекомые напали на 110 человек
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Только за неделю насекомые напали на 110 человек

Только за неделю насекомые напали на 110 человек

Фото: Артем ЛЕНЦ

С начала 2023 года клещи напали на 2053 жителя Волгоградской области. Только за последнюю неделю насекомые укусили 110 человек. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе в региональном Роспотребнадзоре, клещи переносят опасные заболевания, такие как КГЛ, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия.

- В настоящее время зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди населения Волгограда, Камышинского, Суровикинского и Урюпинского районов и один завозной случай клещевого вирусного энцефалита из Челябинской области, - рассказали в ведомстве.

Специалисты проводят мероприятия, предотвращающие распространение заболеваний в результате укусов клещей.