Елена Исинбаева объявила о возобновлении своей деятельности в МОК

Елена Исинбаева снова будет работать в МОК Фото: Олег УКЛАДОВ

Прославленная спортсменка из Волгограда Елена Исинбаева сообщила, что возвращается к работе в Международном олимпийском комитете. Легкоатлетка приступит к деятельности в сентябре. Об этом обладательница множества мировых рекордов в прыжках с шестом написала на своих страницах в социальных сетях.

- Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 года возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений, и не под какие статьи и санкции я не попадаю, - отметила Елена Исинбаева.

Двукратная олимпийская чемпионка добавила, что является членом МОК с 2016 года, работая на благо спорта.

- Мое призвание – спорт. Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю, - подчеркнула спортсменка из Волгограда.

Напомним, Елена Исинбаева побеждала на Олимпийских играх в Афинах и Пекине. На Играх в Лондоне она стала обладательницей бронзовой медали. В ее активе 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

После завершения карьеры Елена Исинбаева образовала благотворительный фонд, который занимается строительством и ремонтом спортивных площадок и залов в Волгограде и области, проведением соревнований по легкой атлетике.

В феврале 2023 года Елена Исинбаева вместе с еще одним олимпийским чемпионом из Волгограда Александром Поповым была внесена в санкционный список Украины. А в последнее время на спортсменку обрушился шквал критики из-за того, что она находится в Испании.