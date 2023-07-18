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НовостиОбщество18 июля 2023 6:34

Многодетный отец Василий Волхонский из Волгограда погиб в зоне проведения СВО

Мужчине было всего 34 года
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мужчина отправился в зону СВО, заключив контракт

Мужчина отправился в зону СВО, заключив контракт

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

34-летний волгоградец Василий Волхонский погиб в зоне проведения специальной военной операции. У мужчины осталось трое детей. Об этом сообщила жена погибшего Юлия Волхонская в соцсетях.

- Мой герой, любимый муж и папочка наших малышей, ты всегда в моём сердце! Спи спокойно, мой мальчик, - написала жена погибшего бойца, - оставила трогательное послание Юлия.

Мужчина отправился защищать родину в зону проведения специальной военной операции, заключив контракт с Вооруженными силами РФ.