Многодетный отец Василий Волхонский из Волгограда погиб в зоне проведения СВО

Мужчина отправился в зону СВО, заключив контракт Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

34-летний волгоградец Василий Волхонский погиб в зоне проведения специальной военной операции. У мужчины осталось трое детей. Об этом сообщила жена погибшего Юлия Волхонская в соцсетях.

- Мой герой, любимый муж и папочка наших малышей, ты всегда в моём сердце! Спи спокойно, мой мальчик, - написала жена погибшего бойца, - оставила трогательное послание Юлия.

Мужчина отправился защищать родину в зону проведения специальной военной операции, заключив контракт с Вооруженными силами РФ.