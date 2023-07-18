Роспотребнадзор рассказал волгоградским родителям о правильном питании детей Фото: Олег УКЛАДОВ

18 июля Роспотребнадзор рассказал родителям из Волгоградской области о правильном питании детей в летний период. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, нужно есть больше сезонный овощей, ягод и фруктов. В них много минералов, витаминов С, В, А, К, РР и полезных веществ. На рынке и в магазинах можно купить апельсины, грейпфрут, мандарины, авокадо, клубнику, чернику, смородину и другие.

- Кроме всего прочего, во фруктах, овощах, ягодах содержится большое количество воды, порой достигая 90% от массы всего плода. Вода, которая входит в состав овощей, плодов и ягод, не задерживается в тканях, а быстро покидает организм, способствуя выведению продуктов обмена веществ, - говорят эксперты ведомства.

Более того, в овощах и фруктах есть пищевые волокна, которые улучшают работу ЖКТ. Стоит разнообразить детский рацион и тем самым позаботиться о здоровье растущего организма.