Дороги будут перекрывать в течение трех дней. Фото: Андрей МИРЕЙКО

На День города 2023 в Волжском устроят большой праздник. На время массовых мероприятий введут перекрытия дорог. Ограничение движения транспорта будут действовать 21, 22 и 23 июля 2023 года, сообщили в администрации Волжского. Сайт volgograd.kp.ru публикует список и схему перекрытия дорог в Волжском на День города 2023.

Так, 21 июля 2023 года на День города в Волжском перекроют дорогу с 17.00 до 22.00 на улице Зорге на участке от Комсомольской до Волгодонской.

22 июля 2023 года в Волжском ограничения движения будут связаны с велопробегом. С 10 до 11 часов велосипедистов будут сопровождать машины гаишников на маршруте, который пройдет по улицам Мира, 87-й Гвардейской Дивизии и далее по проспекту Ленина до парка «Гидростроитель».

23 июля 2023 в Волжском на День города с 7.00 до 23.00 перекроют въезд в парк «Волжский» и на парковку гостиницы «Ахтуба». С 17.00 до 23.00 перекроют дороги на улице Сталинградской ( от проспекта Ленина до Набережной), а также на улице Набережной (от Молодежной до Сталинградской).

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