На Волжской ГЭС из-за ремонта ограничат движение с 18 июля

Новая схема вводится из-за ремонта небольшого участка дороги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на Волжской ГЭС начинаются ремонтные работы в районе автоматической системы контроля, в рамках которых на переезде заменят асфальтовое покрытие. В связи с этим, завтрашнего дня, 18 июля, на данном участке будет сужена проезжая часть. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Облкомдор.

Специалисты собираются ремонтировать небольшой участок дороги размером в 300 метров. На время проведения работы подрядной организации, проезжая часть будет сужена до одной полосы с 10.00.

Специалисты Облкомдора приносят свои извинения автомобилистам за представленные неудобства и просят с пониманием отнестись к работам дорожников.