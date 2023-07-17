У 20-летнего волгоградца нашли опухоль в мозге после падения с самоката

Опухоль не беспокоила молодого человека ФОТО: Облздрав

В Волгоградской области одно неудачное падение с самоката помогло врачам спасти жизнь 20-летнего молодого человека. Специалисты обнаружили в голове юноши опухоль. О чудесном спасении сайту volgograd.kp.ru сообщили в Облздраве.

В стационарное отделение скорой медицинской помощи больницы Фишера в городе Волжском был доставлен молодой человек, который получил травмы при падении с самоката. После диагностики врачи обнаружили у пациента образование левой гемисферы головного мозга, о которой юноша не знал и она его не беспокоила. Специалисты решили удалить опухоль, чтобы не допустить ее роста.

Врачам-нейрохирургам удалось успешно провести операцию с использованием нейронавигации и операционного микроскопа. Молодого человека выписали в кратчайшие сроки так как послеоперационное восстановление протекало без осложнений.