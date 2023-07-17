Отключат электричество 18 июля в четырех районах Волгограда

Электричества не будет весь рабочий день. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В списке адресов на плановое отключение электричества во вторник, 18 июля 2023 года, значатся жилые дома и общежитие в отдельных жилых массивах четырех районов Волгограда - Тракторозаводского, Дзержинского, Советского и Кировского, сообщили в Россети Юг.

На Тракторном с 9 утра до 17 часов обесточат две улицы: Дундича, дома №118-160 и Березовую, №6-14.

В Дзержинском районе в это же время сидеть без электричества будут в Жилгородке на ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 24, ул. Ессентукской, 7, ул. Панкратова, 60 и ул. Шебелинской, 51.

В Советском районе Волгограда 18 июля 2023 года вырубят электричество с 9.00 до 17.00 в жилых домах и общежитии по адресам: ул. Алексеевская, 2, 1/5, 1/6, 1/7, ул. Докторская, 105-111, 109а, 104-118, 112а, ул. Крепильная, 103-111, ул. Логовская, 8, 10/1, 10/2, 12, ул. Монтерская, 124-132, 103-109, 106-108, ул. Некрасова, 103-113, 110, ул. Сталеварная, 103-111, 102-116, 102а, ул. Савёловская, 111, 102, 102а, 102б, ул. Тормосиновская, 9-21, 13а, 12, 14-24, 20/1, 20/2, ул. Шахтерская, 102, 109.

В Кировском районе во вторник среди коммунальных страдальцев также с 9 до 17 часов окажутся жители следующих улиц с красивыми названиями: ул. Алычевая, 26-44, ул. Апельсиновая, 4, 5, ул. Анисовая, 1-23, 2-24, ул. Алексеева, 1-13, 2-20, ул. Войкова, 1д, 2а-2г, ул. Катальповая, 3-19, 8-24, ул. Капустная Балка, 1-11, 2-12, ул. Лимоновая, 19-35а, ул. Тутовая, 1-23, 6-28, ул. Рубинштейна, 1-27, 2-22, ул. Синельниковская, 2-26.