В Волгоградской области подозреваемого в гибели полицейского в ДТП отправили в СИЗО

Постановление не вступило в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Урюпинский городской суд избрал меру пресечения 52-летнему мужчине, который подозревается в гибели инспектора ДПС в аварии. Водителя, который выехал на встречную полосу и протаранил машину с полицейскими, заключили под стражу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Трагедия произошла в Урюпинске вечером 14 июля. 52-летний мужчина, который пьяным сел за руль Chevrolet Lacetti, на улице Большая Мушкетовская выскочил на встречку и на полном ходу влетел в «ВАЗ-2107». Отечественной легковушкой управлял 29-летний Дмитрий Цепляев – инспектор ДПС. Он ехал со службы вместе со своим 27-летним коллегой.

Дмитрий Цепляев погиб на месте аварии, через полчаса его супруга родила ребенка. 27-летний полицейский, который находился на пассажирском сидении, был госпитализирован. В больницу доставили 12-летнего ребенка, который ехал в Chevrolet Lacetti. А пьяный водитель иномарки отделался ушибами. Суд отправил его в СИЗО до 15 сентября. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.