«Ротор» в Кубке страны сыграет с командой своего бывшего тренера

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» узнал соперника по Кубку России. Волгоградская команда возьмет старт в турнире с 1/128 финала – это второй раунд Пути регионов. На этом этапе «Ротор» в гостях сыграет с «Астраханью», сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на РФС. Встреча пройдет 22-24 августа. Точная дата определится позднее.

Отметим, «Астрахань» выступает в дивизионе Б Второй лиги. Главным тренером команды является Артем Куликов, который руководил «Ротором» весной 2022 года – тогда «сине-голубые» вылетели из первенства ФНЛ во Вторую лигу.

Победитель матча между «Ротором» и «Астраханью» встретится с командой, которая выиграет в паре «Легион» (Махачкала) - «Победа» (Хасавюрт).

16 июля «Ротор» стартовал в группе «золото» дивизиона А Второй лиги, сыграв вничью с «Муромом».