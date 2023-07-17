В Волжском из-за ремонтных работ изменилось движение на проспекте Дружбы

Общественный транспорт. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

17 июля в Волжском на проспекте Дружбы из-за ремонтных работ изменилось движение общественного транспорта. До 30 сентября автобусы будут курсировать по другому маршруту. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города-спутника, это временные ограничения.

Автобусы №1, 11, 21 и маршрутки №5а и 11 будут ездить в одну сторону по проспекту Дружбы - 40 лет Победы –Карбышева –Оломоуцкая – пр. Дружбы. В обратном направлении - проспект Дружбы –Оломоуцкая –Карбышева –Дружбы. Маршрутки №3, 5, 6а, 11, 15а на период работ будут возить пассажиров через Карбышева с поворотом на Оломоуцкую.

- Приносим извинения за несвоевременное информирование участников дорожного движения – информация об изменениях в организации дорожного движения опубликована сразу после предоставления, - обратились к горожанам власти.