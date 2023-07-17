В Волжском произошел пожар на шинном заводе

Фото: администрация Волжского

Днем 17 июля в городе Волжский Волгоградской области произошел пожар на шинном заводе. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры, на которых клубы черного дыма поднимаются вверх с предприятия.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волжского, на месте ЧП работают 3 пожарных расчета.

- На предприятии АО «Волтайр-Пром» горит площадка сбора производственных отходов. Угроза соседним зданиям отсутствует, - отметили в мэрии.

Сейчас огонь уже потушен. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар на свалке шин был ликвидирован в 16.33.