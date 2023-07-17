В Волжском на День города запретят продажу алкоголя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ближайшие выходные город Волжский Волгоградской области отметит свое 69-летие. Из-за проведения массовых мероприятиях будет запрещена продажа алкоголя. Но не по всему городу, а только рядом с местами проведения празднеств. Ограничения будут распространятся на магазины. Сайт volgograd.kp.ru публикует адреса, где в Волжском не будут продавать алкоголь с 21 по 23 июля 2023 года.

21 июля 2023 года в Волжском полки со спиртными напитками с 17.00 до 23.00 будут опечатаны в магазинах, которые находятся по адресам: улица Карла Маркса, 15-47, 10-12, улица Комсомольская, 15-29, 18-24, проспект Ленина, 18-30, 15-29, улица Циолковского, 10-18, 13-17, улица Ленинградская, 15. С 16.00 до 21.00 21 июля «сухой закон» будет введен по адресам: улица Чехова, 2, улица Кошевого, 4-12, улица Панфилова, 4, улица Ташкентская, 7.

22 июля 2023 года в Волжском запрет будет действовать с 17.00 до 22.00 в домах на проспекте Дружбы, 1, 2, 49-85, на бульваре Профсоюзов, 24-26.

23 июля 2023 года запрет на розничную продажу алкоголя будет введен с 19.00 до 22.00 на улице Набережной, 75-77, 12л, на проспекте Ленина, 76-86, 75-97, на улице Энгельса, 1, на улице Сталинградской, 3-9.

Ограничения на продажу алкогольных напитков по указанным адресам не будет распространяться на кафе, бары, рестораны.

Напомним, в честь Дня города в Волжском состоится концерт певицы Натали.