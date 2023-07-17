Под Волгоградом полицейские довезли потерявшего память ребенка в больницу

Полицейских поблагодарили. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Старший лейтенант полиции Игорь Прозоров и лейтенант Николай Токарев из Волгоградской области стали героями - они спасли жизнь потерявшему память ребенку, которого родители везли в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, 28 июня мальчик ощутил недомогание. Родные вызвали скорую, а потом решили доставить его на машине в больницу в Волжком.

- В пути подросток потерял сознание. В этот момент родители заметили патрульную автомашину и обратились к сотрудникам ГАИ с просьбой помочь быстрее добраться до больницы. пересадили женщину с ребенком в патрульный автомобиль и в кратчайшие сроки довезли их до больницы, - уточнили в полиции региона.

Пациенту оказали первую помощь, все обошлось. А женщина написала благодарственное письмо, высоко оценив поступок стражей порядка.