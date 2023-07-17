Поезд Волгоград - Симферополь опаздывает на несколько часов из-за теракта на Крымском мосту

Задержка волгоградского поезда в Крым составила более 5 часов. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за теракта на Крымском мосту 17 июля нарушилось расписание железнодорожного транспорта. Задерживаются 12 рейсов поездов, в том числе из Волгограда. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на РЖД, около 5 часов составила задержка у поезда №396 «Волгоград - Симферополь».

Пассажирский состав отправился из Волгограда 16 июля в 7.17. В Симферополь он должен был прибыть в 8.50.

Также 17 июля выбились из расписания поезда №174 «Москва – Евпатория», №99 «Ростов - Симферополь», №177«Москва - Симферополь», №028 «Москва – Симферополь», №179 «СПб - Евпатория», №184 «Мурманск-Севастополь» (с прицепной группой «Архангельск/Обозерская – Севастополь»), №178 «Симферополь - Москва», №092 «Севастополь - Москва», №176 «Симферополь - Москва», №183 «Севастополь-Мурманск» (с прицепной группой «Севастополь-Архангельск/Обозерская»).

- Мы делаем все возможное, чтобы войти в график и уменьшить задержку, - отметили в компании.