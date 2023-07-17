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НовостиПроисшествия17 июля 2023 12:15

В Волгограде проверят врача, от рук которого погибли трое детей

Дело на контроль взял генерал Бастрыкин
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Бастрыкин потребовал доклад по ходу расследования

Бастрыкин потребовал доклад по ходу расследования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде проверят врача анастезиолога-реаниматолога инфекционной больницы, из-за которого умерли трое маленьких пациентов. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от региональных следователей доклады по этому делу. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Следственный комитет России.

В 2018 году у обвиняемого умерла трехмесячная девочка с нарушением дыхательной системы. Во время лечения врач не смог установить точный диагноз и выбрать правильное лечение. Через год у этого же медика умер от пневмонии еще один ребенок, а в 2020 году после операции, которая была противопоказана, умер годовалый пациент.

Следователи в Волгограде заводили уголовные дела, но со временем они прекращены. В связи с этим Александр Бастрыкин потребовал предъявить доклады о результатах расследования.