В Волгограде проверят врача, от рук которого погибли трое детей

Бастрыкин потребовал доклад по ходу расследования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде проверят врача анастезиолога-реаниматолога инфекционной больницы, из-за которого умерли трое маленьких пациентов. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от региональных следователей доклады по этому делу. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Следственный комитет России.

В 2018 году у обвиняемого умерла трехмесячная девочка с нарушением дыхательной системы. Во время лечения врач не смог установить точный диагноз и выбрать правильное лечение. Через год у этого же медика умер от пневмонии еще один ребенок, а в 2020 году после операции, которая была противопоказана, умер годовалый пациент.

Следователи в Волгограде заводили уголовные дела, но со временем они прекращены. В связи с этим Александр Бастрыкин потребовал предъявить доклады о результатах расследования.