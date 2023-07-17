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НовостиОбщество17 июля 2023 11:13

В Волгограде сделали главную скульптурную композицию Сурского сквера

Из бронзы были отлиты фигуры строителей города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Волгограда

Фото: администрация Волгограда

В центре Волгограда продолжается благоустройство Сурского сквера. В прогулочной зоне появятся различные объекты, а главным из них станет скульптурная композиция строителей города. Из бронзы были отлиты фигуры архитектора, начальника стройки и рабочего, которые обсуждают лежащий на столе генеральный план города. Скульптор Сергей Щербаков завершил работы над композицией. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии Волгограда.

Скульптурную композицию предложили установить архитекторы центра «ВЯЗ». Сурский сквер после благоустройства будет посвящен теме строительства и развития Царицына-Сталинграда-Волгограда. Даже на детской площадке кроме качелей и песочницы сделают маленькие тракторы. Вдоль пешеходных дорожек появятся миниатюры значимых объектов города.

В настоящее время в сквере монтируют пешеходные зоны, идут подготовительные к зелененою работы. Благоустройство должно завершиться в октябре.