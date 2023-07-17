В Волгоградской области автомобиль провалился в колодец теплосетей

Автомобиль буквально "нырнул" в яму. ФОТО: телеграм-канал Общественный контроль города Котово

В городе Котово Волгоградской области автомобиль угодил в колодец теплотрассы. Произошло это накануне, 16 июля, на глазах изумленных местных жителей. Об этом рассказали жители города в телеграм-канале Общественный контроль города Котово.

Произошло все на улице Губкина в районе пересечения с улицей Лаврова.

- Автомобиль Nexia двигался к школе номер 2, не повернув угодил в открытый колодец теплосетей, который был огорожен сигнальной лентой, - сообщают жители Котово.

По словам очевидцев, водитель, устроивший ДТП, был нетрезв. К счастью, пострадавших в этой аварии не было.