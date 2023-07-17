Сильный шторм с похолоданием до +8 обрушатся на Волгоградскую область

В Волгоградской области в понедельник бушует сильнейший штормовой ветер Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоградскую область продолжает штормить погода. В начале недели в регионе прогнозируют шквалистый ветер и похолодание до +8 градусов.

17 июля Гидрометцентр России предупредил о сильном шторме в регионе. До 16.00 понедельника по области ожидаются дожди с грозами и штормовым ветром с порывами до 15-20 м/с, местами возможны шквалы до 23-28 м/с, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз синоптиков.

В отдельных юго-восточных районах Волгоградской области до 11.00 18 июля будет другая погода, там сохраняется чрезвычайная пожароопасность, 5 класс горимости леса.

По информации Волгоградского ЦГМС, в ночь на 18 июля по области температура воздуха составит +13...+18º, завтра днем +25...+30º. Примерно столько же столбики термометров будут показывать и на следующие сутки. Зато в ночь на 20 июля местами прогнозируется похолодание до +8.

В Волгограде 18 июля в ночные часы +16...+18º, в дневные +24...+26º.

Напомним, непогода бушует в Волгоградской области уже не первый день. О шторме с 14 по 16 июля предупреждал региональный Главк МЧС. В прошлую пятницу из-за сильного ветра дерево рухнуло на подростка в Волгограде. В центре города большие ветки вязов попадали на автомобили в субботу. Кроме того, ветер привел к авариям на электросетях в некоторых районах области, а под Котельниково устроил песчаную бурю. В воскресенье по Волгограду пронесся ливень с градом.