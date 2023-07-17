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НовостиПроисшествия17 июля 2023 8:32

Четверо волгоградцев поджигали дома и квартиры должников

Они действовали по указанию анонимного начальника
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео МВД Медиа

Кадр с видео МВД Медиа

В Волгограде сотрудники уголовного розыска полиции задержали четырех подозреваемых в серии поджогов. Один из пойманных - несовершеннолетний. Группа поджигателей действовала по указанию анонимного работодателя, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, четверо ранее судимых волгоградцев в мессенджере нашли объявление о работе, который был незаконным и опасным. Они получали от работодателя, который скрывал свою личность, задания поджигать двери домов и квартир. Один раз поджигатели кинули «коктейль Молотова» в окно. Бензин преступники покупали на АЗС.

- Выбор объектов противоправных действий объяснялся наличием у владельцев долговых обязательств, - отметила представитель МВД России Ирина Волк.

Были возбуждены уголовные дела. Подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальные фигуранты были направлены в СИЗО. Устанавливаются все участники преступной группы.