В ДТП на трассах Волгоградской области пострадали дети 6 и 7 лет

Пассажиров доставили в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 16 июля, на трассах Волгоградской области в авариях пострадали несовершеннолетние пассажиры. Детей доставили в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, одно из ДТП произошло в Дубовском районе.

В полдень 65-летний водитель «Газели» на трассе Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» врезался в «Дэу Нексия», в салоне которой находилась 6-летняя девочка. Она получила травмы. После трех часов дня в Городищенском районе на этой же магистрали врезались сразу четыре легковушки.

- В результате ДТП 7-летняя пассажирка автомашины «Грейт Волл» доставлена в медицинское учреждение, - уточнили в полиции региона.