В Волгограде заведующая аптекой похитила из кассы 400 тысяч рублей

Заведующая аптека похищала деньги организации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде будут судить заведующую филиала сети аптек. Она обвиняется в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Следствие считает, волгоградка, работая заведующей филиала сети аптек, имела доступ к кассе, сейфу и программному обеспечению. С декабря 2020 по июнь 2021 года она брала деньги аптеки. Чтобы скрыть кражи, 26-летняя женщина вносила ложные сведения в программу – якобы деньги передавались при инкассации. В итоге жительница Волгограда похитили около 400 тысяч рублей. вскрылось это при ведомственной ревизии.

Заведующая полностью признала вину. Прокуратура утвердила обвинение. Материалы уголовного дела были направлены в Краснооктябрьский районный суд. Волгоградке грозит до шести лет колонии.