Доброволец из Волгоградской области Владимир Гурин погиб в СВО

Владимир Гурин был коренным урбпинцем. Фото: администрация Урюпинска.

В Волгоградской области 18 июля простятся с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Владимиром Гуриным. 24-летний житель Урюпинска погиб 7 июля под Артемовском в Донецкой народной республике. Он участвовал в спецоперации добровольцем, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Урюпинска, он участвовал в спецоперации добровольцем.

Владимир Гурин – коренной урюпинец. Он закончил среднюю школы №5. У погибшего остались жена, дочь, родители.

Прощание с Владимиром Гуриным в Урюпинске пройдет во вторник с 9.00 до 10.30 у дома №10 в переулке Толстого, в 11.00 – в сквере Павших борцов. В 12.00 состоится отпевание в часовне на кладбище в хуторе Попов, там же похоронят военнослужащего.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Гурина.