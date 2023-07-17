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НовостиОбщество17 июля 2023 6:39

В сетевые магазины Волгоградской области попало молоко с растительными жирами

Россельхознадзор направил материалы в УФАС и прокуратуру
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Производство молока.

Производство молока.

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Россельхознадзор инициировал проверку в отношении АО «Молсыркомбинат-Волжский», поставившего в сетевые магазины Волгоградской области молоко с содержанием растительных масел и жиров объемом 11,3 тонн. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в июле этого года эксперты взяли на пробу продукцию и выявили грубейшее нарушение. При этом, само молоко поставлялось с фермерских хозяйств области и в описании указано, что товар изготовлен из цельного и обезжиренного молока. По факту же людям продавали опасный для здоровья фальсификат.

- В адреса получателей и производителя фальсифицированной продукции ведомством направлены информационные письма о необходимости принять срочные меры в рамках действующего законодательства, - уточнили в ведомстве.

Россельхознадзор направил материалы в прокуратуру и УФАС. Ранее предприятие уже нарушало закон, поэтому наборное ведомство планирует обиться его закрытия.